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На Алтае впервые за несколько лет замерзли Голубые озера

, ИА "Амител"
Даже прекрасная достопримечательность Горного Алтая не устояла перед лютыми морозами

На Алтае замерзли Голубые озера / Фото: gorno-altaisk.info

Из-за сильных морозов в Республике Алтай замерзли знаменитые Голубые озера. Об этом пишет портал "Новости Горного Алтая". По словам местных жителей, этого не случалось уже много лет, отмечает издание.

Водоемы – одна из главных природных достопримечательностей Чемальского района. Озера расположены неподалеку от поселка Аскат. Местные жители отмечают удивительную чистоту и красивый бирюзовый цвет воды в водоеме. 

Традиционно на Голубых озерах устраивают крещенские купания. Получится это у всех желающих и в этом году: несмотря на то, что вода замерзла, возле берегов сделали проруби, отмечает издание. А некоторые местные жители и туристы уже купаются в озере, даже не дожидаясь самого Крещения, пишет портал. 

Кстати, если вы тоже любитель окунуться в ледяную воду (медики предупреждают: без подготовки нельзя) или планируете сделать это на Крещение, у нас есть для вас инструкция, как правильно купаться в проруби

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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