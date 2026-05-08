Бизнес у микрофона. Алтайские предприниматели вновь вышли в прямой эфир

Проект проводят в честь Дня радио

08 мая 2026, 12:35, ИА Амител

Бизнес у микрофона / Фото: "ФМ-Продакшн"

"ФМ-Продакшн" продолжает проект "Бизнес у микрофона", в рамках которого предприниматели Барнаула становятся соведущими популярных радиостанций и вместе с профессиональными ведущими выходят в прямой эфир один раз в году День радио.

Проект, который стартовал несколько лет назад, уже успел стать доброй традицией для радиостанций и алтайского бизнеса. Формат оказался востребованным: для предпринимателей это возможность не только рассказать о своей компании, но и буквально почувствовать себя частью радиоэфира — живого, эмоционального и настоящего.

7 мая в эфиры барнаульских радиостанций вышли представители компаний из самых разных сфер — от медицины и ресторанного бизнеса до индустрии красоты и технологий.

Так, на Радио Шансон Барнаул 101.9 FM в утреннем эфире вместе со слушателями день начали представители Budu Food ("Буду Фуд") — Виталий Рыбаченко и Дмитрий Кащеев. В эфире Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул был представитель копании "Ветер Востока" Роман Поздняков.

На Love Radio Барнаул 91.5 FM соведущей стала Маргарита Петакшина, представляющая академию Beauty Point ("Бьют Поинт"). В теплом вечернем эфире обсуждали настроение, красоту и весеннюю атмосферу города.

В эфире радио "Дача" участие принял Максим Васильевич, представляющий "Семьядент". А на "Нашем Радио" гостем студии стал Никита Кипароидзе от компании "Глобалтек".

Сразу два эфира состоялись на DFM Барнаул 102.4 FM: в роли соведущих выступили представители компаний "Кортекс" — Владимир Зеленин днем и Ирина Сорокина из Сибирского бизнес-колледжа в утреннем эфир.

А вечерний эфир "Русского Радио" Барнаул 105.4 FM украсила Наталия Радина — представитель компании "Вкусная Жизнь".

Бизнес у микрофона / Фото: "ФМ-Продакшн"

Во время эфиров гости вместе с ведущими общались со слушателями, делились историями, поздравляли барнаульцев с Днем радио и наступающими праздниками, обсуждали городскую жизнь и весну. Для многих предпринимателей это был первый опыт работы в прямом эфире, однако уже спустя несколько минут в студии волнение сменялось азартом и искренними эмоциями.

Как отмечают организаторы, именно за эту живость и естественность проект особенно полюбился и слушателям и гостям эфиров.

"Когда в эфир приходят люди из бизнеса, радио начинает звучать по-новому. У каждого гостя — свой характер, подача, энергия. И слушатели это очень чувствуют. Для предпринимателей это тоже уникальный опыт — выйти за рамки привычной роли и просто побыть частью эфира", — отмечают радиоведущие.

Проект "Бизнес у микрофона" продолжает объединять радио и предпринимательское сообщество Барнаула, создавая формат, в котором реклама превращается в живое общение, а бизнес становится ближе к людям.