В барнаульском парке "Взлетный" прошла патриотическая акция "Вальс Победы"
Под известные мелодии военных лет участники исполнили вальс, символизирующий единство и историческую память
08 мая 2026, 12:35, ИА Амител
В барнаульском парке "Взлетный" прошел "Вальс Победы" в рамках общегородской патриотической акции, приуроченной к 9 Мая.
Напомним, "Вальс Победы" пройдет сегодня в 14:00 в парке "Изумрудный" и в 16:00 в парке "Центральный".Под известные мелодии военных лет участники исполнили вальс, символизирующий единство и историческую память. Принять участие в танцевальной части могли все желающие.
«Участники патриотической акции приглашают барнаульцев танцевать вместе и тут же их учат», - отметила корреспондент amic.ru.
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