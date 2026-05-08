В барнаульском парке "Взлетный" прошла патриотическая акция "Вальс Победы"

Под известные мелодии военных лет участники исполнили вальс, символизирующий единство и историческую память

08 мая 2026, 12:35, ИА Амител

В барнаульском парке "Взлетный" прошел "Вальс Победы" в рамках общегородской патриотической акции, приуроченной к 9 Мая.

Напомним, "Вальс Победы" пройдет сегодня в 14:00 в парке "Изумрудный" и в 16:00 в парке "Центральный".Под известные мелодии военных лет участники исполнили вальс, символизирующий единство и историческую память. Принять участие в танцевальной части могли все желающие.