Шеф-повар из Алтайского края оказался на грани смерти в джунглях Камбоджи

Очевидцы рассказали, что мужчина был крайне ослаблен, просил о помощи и пытался добраться до российского посольства

08 мая 2026, 14:13, ИА Амител

Доведенный до анорексии мужчина / Фото: Baza

В Камбодже нашли 35-летнего уроженца Барнаула, который несколько месяцев прожил в джунглях неподалеку от пляжей Риам и оказался в тяжелом состоянии. Как сообщает Baza, мужчину обнаружили местные жители — к тому моменту он был сильно истощен и нуждался в медицинской помощи.

По данным издания, россиянин жил в самодельном шалаше, ночевал в гамаке и долгое время оставался без полноценного питания. Это привело к критическому ухудшению здоровья и развитию анорексии.

Очевидцы рассказали, что мужчина был крайне ослаблен, просил о помощи и пытался добраться до российского посольства. После обнаружения на место прибыли сотрудники полиции и представители местных властей. Россиянина доставили в больницу, где ему провели обследование и оказали необходимую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Известно, что мужчина родился в Барнауле, а позже переехал в соседний регион. Более десяти лет он работал шеф-поваром и был связан с профессиональной кулинарной средой Омска.

В открытых источниках сохранились сведения о его работе в сфере кулинарии. В социальных сетях мужчина публиковал фотографии собственных блюд — от морепродуктов до десертов и русской кухни, а также состоял в профессиональных сообществах поваров.

Позже в его аккаунтах стали появляться публикации о путешествиях. Перед поездкой в Камбоджу уроженец Барнаула отправился в мотопутешествие по Юго-Восточной Азии — от границы с Вьетнамом до Таиланда. В начале поездки он делился фотографиями природы, дорог и рассказывал о жизни в пути, включая ночевки в гамаке.

В начале марта мужчина перестал выходить на связь и публиковать новые записи в социальных сетях. Что именно заставило его поселиться в джунглях и сколько времени он провел там в одиночестве, пока неизвестно.