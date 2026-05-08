Шеф-повар из Алтайского края оказался на грани смерти в джунглях Камбоджи
Очевидцы рассказали, что мужчина был крайне ослаблен, просил о помощи и пытался добраться до российского посольства
08 мая 2026, 14:13, ИА Амител
В Камбодже нашли 35-летнего уроженца Барнаула, который несколько месяцев прожил в джунглях неподалеку от пляжей Риам и оказался в тяжелом состоянии. Как сообщает Baza, мужчину обнаружили местные жители — к тому моменту он был сильно истощен и нуждался в медицинской помощи.
По данным издания, россиянин жил в самодельном шалаше, ночевал в гамаке и долгое время оставался без полноценного питания. Это привело к критическому ухудшению здоровья и развитию анорексии.
Очевидцы рассказали, что мужчина был крайне ослаблен, просил о помощи и пытался добраться до российского посольства. После обнаружения на место прибыли сотрудники полиции и представители местных властей. Россиянина доставили в больницу, где ему провели обследование и оказали необходимую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Известно, что мужчина родился в Барнауле, а позже переехал в соседний регион. Более десяти лет он работал шеф-поваром и был связан с профессиональной кулинарной средой Омска.
В открытых источниках сохранились сведения о его работе в сфере кулинарии. В социальных сетях мужчина публиковал фотографии собственных блюд — от морепродуктов до десертов и русской кухни, а также состоял в профессиональных сообществах поваров.
Позже в его аккаунтах стали появляться публикации о путешествиях. Перед поездкой в Камбоджу уроженец Барнаула отправился в мотопутешествие по Юго-Восточной Азии — от границы с Вьетнамом до Таиланда. В начале поездки он делился фотографиями природы, дорог и рассказывал о жизни в пути, включая ночевки в гамаке.
В начале марта мужчина перестал выходить на связь и публиковать новые записи в социальных сетях. Что именно заставило его поселиться в джунглях и сколько времени он провел там в одиночестве, пока неизвестно.
14:32:36 08-05-2026
Отсутствие денег надёжно защищает меня от джунглей Камбоджи и её волшебных сказочных растений и веществ.
15:29:32 08-05-2026
Гость (14:32:36 08-05-2026) Отсутствие денег надёжно защищает меня от джунглей Камбоджи ... В джунглях вещества???
17:09:05 08-05-2026
Гость (15:29:32 08-05-2026) В джунглях вещества??? ... То у шеф-повара узнай, если сможешь😉
18:56:01 08-05-2026
Гость (15:29:32 08-05-2026) В джунглях вещества??? ... сомневаешься? спроси у повара
21:09:02 08-05-2026
Гость (15:29:32 08-05-2026) В джунглях вещества??? ... да, красивые такие растения с разноцветными листьями. Если были в тае -то слышали. Они там жрут его все, даже король
21:28:19 08-05-2026
Гость (14:32:36 08-05-2026) Отсутствие денег надёжно защищает меня от джунглей Камбоджи ... У нас тайги навалом, можешь на велике уехать без денег)) Ну и мухоморы растут, гамак осталось стырить))
18:16:22 08-05-2026
т.е. человек осознанно иде на риски.ввергает себя в опасности и ему все должны помогать? за чей счет банкет?