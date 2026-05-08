"Белые журавли" вновь пролетают над Барнаулом перед 9 Мая

Акция "Белые журавли" проводится в Барнауле с 2013 года

08 мая 2026, 12:40, ИА Амител

Патриотический марафон / Фото: barnaul.org

В Барнауле накануне Дня Победы вновь проходит патриотический марафон "Белые журавли", который за годы существования стал одной из самых узнаваемых городских акций памяти. Более 800 школьников, педагогов, родителей и ветеранов вышли на проспект Ленина в белых футболках с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны.

Акцию традиционно организует лицей №52 имени Ф.Э. Дзержинского. 9 мая участники марафона наденут белые футболки с фотографиями фронтовиков и пройдут символический маршрут в рамках забега "Кольцо Победы". Для многих семей это уже не просто школьное мероприятие, а личная история памяти о дедах и прадедах, прошедших войну.

В этом году к акции впервые присоединились ученики нового корпуса лицея на улице Взлетной. Перед стартом марафона школьникам вручили белые футболки с портретами ветеранов. На церемонии присутствовал начальник УФСБ России по Алтайскому краю Роман Плотников, который подчеркнул важность сохранения исторической памяти.

«В преддверии главного праздника нашей страны, Великого Дня Победы, все мы вместе вспоминаем поколение героев-победителей, – отметил Роман Плотников. – Огромные слова благодарности педагогическому коллективу школы, за творческое воспитание наших детей, за историческую память о каждом из тех, кто сражался за победу на фронтах, кто работал в тылу, в том числе в нашем городе. Наши деды и прадеды подарили нам жизнь. Их дело продолжают внуки и правнуки».

В самом лицее к акции готовились заранее. Кадеты оформили стену памяти с фотографиями родственников-фронтовиков, а накануне марафона в школе прошли уроки мужества и встречи с ветеранами и представителями силовых структур.

Заместитель главы администрации Барнаула Александр Артемов напомнил участникам мероприятия о роли города в годы войны и поблагодарил школьников за сохранение памяти о ветеранах.

«Спасибо, что вы храните историю и чтите память героев! – сказал Александр Владимирович. – Сегодня важно, чтобы каждый из нас чувствовал и говорил слова благодарности всем тем, кто в разное время защищал свободу, честь и независимость нашей Родины. Тем, кто продолжает это делать сейчас. Низкий поклон ветеранам, которые стояли у истоков этой акции. Сегодня мы продолжатели традиций, заложенных поколениями тех лет. Память о победителях очень важна и помогает сплотиться для достижения общей цели».

Директор лицея Татьяна Пономарева рассказала, что марафон проходит уже 13-й год подряд и с каждым годом объединяет все больше семей, чьи родственники воевали на фронте.

«Очень скоро, 9 мая, на главной площади города Барнаула наша акция стартует в особом строю. В нашей Небесной Рати те, чьи имена отпринтованы на каждой нашей футболке. Пробегая то самое Кольцо Победы, мы чтим память всех тех, кто когда-то ценой своей жизни подарил нам победу. Сегодня на наших футболках, наши соотечественники: сыновья, братья, мужья. Те, которые уже никогда не встанет с нами в один строй, но память о них будет жить, пока будем жить мы с вами. От нас с вами зависит, какова длина этой исторической памяти, - подчеркнула Татьяна Викторовна. - В нашем Бессмертном полку, в Небесной Рати, много ветеранов, они из разных уголков нашей планеты, потому что внуки и правнуки, разлетелись по всему миру. Но в каждом уголке планеты, есть тот, кто встанет 9 мая вместе с нами в наш Бессмертный полк».

О том, как школьники воспринимают подобные встречи, рассказал председатель Совета ветеранов УФСБ России по Алтайскому краю Алексей Суханов.

«Лицеисты о многом спрашивают, живо интересуются и событиями времен Великой Отечественной войны, и нашими профессиональными буднями. Рассказывал им о фронтовом пути моего отца, приносил награды, документы. Делился информацией по делам, произошедшим несколько десятков лет назад. Рассказывал, как проводили задержания, как под видом покупателя изымали у преступников взрывчатку. Такая информация из первых уст находит особый отклик в сердцах детей», - отметил он.

Акция "Белые журавли" проводится в Барнауле с 2013 года. Идею памятного марафона предложили представители регионального Совета ветеранов УФСБ России, а затем инициатива вышла далеко за пределы одного учебного заведения и стала частью городских мероприятий ко Дню Победы.