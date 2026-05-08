Ветеран блокады Ленинграда получила поздравления ко Дню Победы от властей Барнаула

Спикер гордумы Галина Буевич и глава Ленинского района Евгений Авраменко вручили подарки Светлане Благодацкой

08 мая 2026, 14:00, ИА Амител

Евгений Авраменко, Светлана Благодацкая и Галина Буевич / Фото: БГД

6 мая, в преддверии празднования Дня Победы, спикер городской Думы Барнаула Галина Буевич и глава Ленинского района Евгений Авраменко поздравили ветерана ВОВ Светлану Васильевну Благодацкую. Женщина, пережившая блокаду Ленинграда, рассказала о своем детстве во время войны и поделилась воспоминаниями о жизни на Алтае.

Суровый жизненный путь

Светлана Васильевна родилась 1 января 1939 года в Ленинграде. На момент начала войны ей было только полтора года, но страшные события тех лет оставили неизгладимый след на всей ее жизни. Блокада Ленинграда — это одно из самых страшных воспоминаний детства. Вместе с родителями и сестрой она пережила две долгие зимы осажденного города.

В марте 1943 года семью вывезли в эшелоне на Алтай, где они нашли новую малую Родину. В Барнауле Светлана Васильевна начала свою трудовую деятельность и сделала значительный вклад в развитие города и региона. После окончания Текстильного техникума она устроилась работать на Барнаульский хлопчатобумажный комбинат, а затем в конструкторское бюро Моторного завода. За многолетнюю работу она получила множество юбилейных медалей и наград, в том числе звание "Ветеран труда", знак "Почетный донор" и "Житель блокадного Ленинграда".

Поздравление Светланы Благодацкой / Фото: БГД

Поздравления и теплые воспоминания

Встреча прошла в теплой и душевной обстановке, где звучали слова благодарности за стойкость и мужество, проявленные в годы войны и послевоенный период.

Спикер барнаульской гордумы и глава Ленинского района вручили ветерану подарочные наборы от правительства Алтайского края и администрации Барнаула, а также поздравительную открытку от губернатора региона Виктора Томенко.

"Низкий вам поклон за стойкость и мужество, проявленные в те страшные годы. Ваша судьба — пример невероятной силы духа для всех нас. От всей души желаю вам крепкого здоровья, жизненной энергии, терпения и заботы со стороны близких", — отметила Галина Буевич, поздравляя Светлану Благодацкую с наступающим праздником.

Ветеран поделилась с гостями воспоминаниями о своем детстве в блокадном Ленинграде, о том, как трудно было выживать в те годы, но как люди, несмотря на голод и холод, поддерживали друг друга и верили в Победу. Светлана Васильевна рассказала также о своей жизни после войны, о многолетней работе на предприятиях Барнаула и о том, как в целом сложилась ее жизнь на Алтае.