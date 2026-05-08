В Барнауле водитель и кондуктор автобуса помогли спасти потерявшегося ребенка

В "ЛизеАлерт" напомнили, что потерявшихся детей и пожилых людей очень часто замечают именно в общественном транспорте

08 мая 2026, 13:46, ИА Амител

Автобус / Фото: amic.ru

В Барнауле водитель и кондуктор автобуса №35 помогли спасти потерявшегося 10-летнего ребенка с особенностями здоровья. Историю со счастливым финалом рассказали в поисковом отряде "ЛизаАлерт", отметив, что решающую роль сыграли внимательность обычных людей и один своевременный звонок.

Заявка о пропаже ребенка поступила на горячую линию отряда утром 6 мая. Поисковики начали обзванивать родственников и собирать информацию о девочке: во что была одета, куда могла уйти, есть ли страхи и сможет ли попросить помощи у окружающих. В отряде отмечают, что каждая такая минута особенно важна, когда речь идет о ребенке.

В это время по городу ехал автобус №35. За рулем находился водитель Константин Гостеев, а в салоне работал кондуктор Алексей Шумилов. На одной из остановок в автобус зашел ребенок, поведение которого показалось странным одной из пассажирок. Женщина заметила, что девочка выглядит растерянной, и сообщила об этом кондуктору.

Алексей Шумилов уточнил у пассажиров, где сопровождающие ребенка, однако девочка оказалась одна. Тогда сотрудники автобуса решили действовать.

Кондуктор и водитель связались с диспетчером, после чего было принято решение доехать до конечной остановки и снять автобус с маршрута. Диспетчер помогла скоординировать дальнейшие действия, а на место вызвали полицию и скорую помощь.

Пока ребенок находился в автобусе под присмотром взрослых, Алексей Шумилов вспомнил, что подписан на группу "ЛизаАлерт" Алтайского края. Ориентировки на тот момент еще не существовало — поисковики только начали работу с заявкой, однако мужчина все равно решил позвонить на горячую линию и описать ребенка.

Информация быстро дошла до регионального координатора поиска. После уточняющих вопросов стало понятно: речь идет именно о той девочке, которую ищут добровольцы.

Дальнейшие действия уже координировались совместно с полицией. В отряде рассказали, что все это время водитель и кондуктор оставались рядом с ребенком, пока к автобусу не прибыли сотрудники скорой помощи и Росгвардии.

В итоге поисковую заявку закрыли со статусом "Найдена. Жива".

В "ЛизеАлерт" отдельно поблагодарили всех, кто участвовал в спасении ребенка — от пассажирки, первой заметившей проблему, до сотрудников транспортного предприятия.

«Константин и Алексей! Вы не знали, что мы уже готовились к запуску поиска. Вы просто ехали по маршруту — но в суете буднего дня разглядели чужую беду и не остались равнодушными. Вы остановили маршрут, остались рядом — до самого конца. Алексей — спасибо, что помнили о нашем отряде и позвонили на горячую линию. Константин — спасибо, что поддержали решение и не оставили коллегу одного», — отметили добровольцы.

Отдельно поисковики поблагодарили женщину, которая первой обратила внимание на ребенка в переполненном автобусе.

«Это она первой заметила растерянного ребёнка в переполненном автобусе. Она не промолчала, не отвернулась, а обратилась к кондуктору. С ее внимания началась история счастливого маршрута», — рассказали в отряде.

Также добровольцы отметили работу диспетчера автобусного парка, которая помогла быстро принять решение и организовать дальнейшие действия.

В "ЛизеАлерт" напомнили, что потерявшихся детей и пожилых людей очень часто замечают именно в общественном транспорте. По словам поисковиков, внимательность водителей, кондукторов и пассажиров нередко становится ключевым фактором в спасении человека.

После этой истории отряд обратился к транспортным предприятиям с предложением о сотрудничестве. Добровольцы готовы проводить короткие инструктажи и делиться алгоритмами действий в подобных ситуациях.