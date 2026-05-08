В зоне СВО началось объявленное Путиным в честь Дня Победы перемирие

Минобороны России отреагировало на угрозу Зеленского о возможных атаках дронов на Москву во время парада, заявив, что в ответ нанесет удар по Киеву

08 мая 2026, 13:31, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Президент России Владимир Путин заявил о введении режима прекращения огня в честь Дня Победы, который будет действовать до 10 мая, пишет РИА Новости.

«В этот период российские вооруженные силы обязуются не атаковать позиции Вооруженных сил Украины и объекты украинского военно-промышленного комплекса», - пишет издание.

Министерство обороны России обратилось к Украине с предложением присоединиться к этому перемирию. В случае нарушения условий со стороны ВСУ или попыток атаковать российскую территорию, Вооруженные силы России предупредили о готовности принять соответствующие меры. Было особо отмечено, что любые попытки сорвать празднование Дня Победы в Москве могут повлечь за собой удары по центру Киева.

Военное ведомство также рекомендовало жителям Киева и иностранным дипломатам покинуть город до начала перемирия.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели обмен военнопленными.