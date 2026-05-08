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В зоне СВО началось объявленное Путиным в честь Дня Победы перемирие

Минобороны России отреагировало на угрозу Зеленского о возможных атаках дронов на Москву во время парада, заявив, что в ответ нанесет удар по Киеву

08 мая 2026, 13:31, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Президент России Владимир Путин заявил о введении режима прекращения огня в честь Дня Победы, который будет действовать до 10 мая, пишет РИА Новости.

«В этот период российские вооруженные силы обязуются не атаковать позиции Вооруженных сил Украины и объекты украинского военно-промышленного комплекса», - пишет издание.

Министерство обороны России обратилось к Украине с предложением присоединиться к этому перемирию. В случае нарушения условий со стороны ВСУ или попыток атаковать российскую территорию, Вооруженные силы России предупредили о готовности принять соответствующие меры. Было особо отмечено, что любые попытки сорвать празднование Дня Победы в Москве могут повлечь за собой удары по центру Киева.

Военное ведомство также рекомендовало жителям Киева и иностранным дипломатам покинуть город до начала перемирия.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели обмен военнопленными.

Переговоры / Украина и США / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Минобороны России предупредило граждан Киева о необходимости своевременно покинуть город

Гражданскому населению и сотрудникам диппредставительств рекомендуют покинуть город на фоне угроз срыва празднования Дня Победы
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СВО Россия Политика украина Минобороны
       

Комментарии 7

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Гость

14:34:36 08-05-2026

"не атаковать позиции Вооруженных сил Украины и объекты украинского военно-промышленного комплекса" - иными словами у них даже по истечении четырёх лет всё ещё есть объекты ВПК?

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Гость

19:34:10 08-05-2026

Гость (14:34:36 08-05-2026) "не атаковать позиции Вооруженных сил Украины и объекты укра... У них есть все.

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Гость

14:44:10 08-05-2026

" могут повлечь за собой удары по центру Киева."----------- Так и те могут.... Сколько же можно мучить народ?

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Гость

15:36:30 08-05-2026

Сталин бомбил Берлин уже 8 августа 1941 года. Без угроз. Без договорняков.

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Гость

16:34:10 08-05-2026

Гость (15:36:30 08-05-2026) Сталин бомбил Берлин уже 8 августа 1941 года. Без угроз. Без... И РФ бомбил Киев в феврале 2022. И?

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Гость

17:22:15 08-05-2026

Источник: майл.ру «Над Россией сбили 264 украинских БПЛА
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Российские средства ПВО после полуночи перехватили и уничтожили 264 украинских БПЛА над регионами РФ, а также Азовским и Черным морями. Об этом сообщили в Минобороны России». Кто бы мог подумать? (Для идиотов, это сарказм)

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Гость

01:20:38 09-05-2026

Не знаю, какое там перемирие,а рядом с Москвой сбили десятки беспилотников. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу.

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