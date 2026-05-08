В зоне СВО началось объявленное Путиным в честь Дня Победы перемирие
Минобороны России отреагировало на угрозу Зеленского о возможных атаках дронов на Москву во время парада, заявив, что в ответ нанесет удар по Киеву
08 мая 2026, 13:31, ИА Амител
Президент России Владимир Путин заявил о введении режима прекращения огня в честь Дня Победы, который будет действовать до 10 мая, пишет РИА Новости.
«В этот период российские вооруженные силы обязуются не атаковать позиции Вооруженных сил Украины и объекты украинского военно-промышленного комплекса», - пишет издание.
Министерство обороны России обратилось к Украине с предложением присоединиться к этому перемирию. В случае нарушения условий со стороны ВСУ или попыток атаковать российскую территорию, Вооруженные силы России предупредили о готовности принять соответствующие меры. Было особо отмечено, что любые попытки сорвать празднование Дня Победы в Москве могут повлечь за собой удары по центру Киева.
Военное ведомство также рекомендовало жителям Киева и иностранным дипломатам покинуть город до начала перемирия.
Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели обмен военнопленными.
14:34:36 08-05-2026
"не атаковать позиции Вооруженных сил Украины и объекты украинского военно-промышленного комплекса" - иными словами у них даже по истечении четырёх лет всё ещё есть объекты ВПК?
19:34:10 08-05-2026
Гость (14:34:36 08-05-2026) "не атаковать позиции Вооруженных сил Украины и объекты укра... У них есть все.
14:44:10 08-05-2026
" могут повлечь за собой удары по центру Киева."----------- Так и те могут.... Сколько же можно мучить народ?
15:36:30 08-05-2026
Сталин бомбил Берлин уже 8 августа 1941 года. Без угроз. Без договорняков.
16:34:10 08-05-2026
Гость (15:36:30 08-05-2026) Сталин бомбил Берлин уже 8 августа 1941 года. Без угроз. Без... И РФ бомбил Киев в феврале 2022. И?
17:22:15 08-05-2026
Источник: майл.ру «Над Россией сбили 264 украинских БПЛА
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Российские средства ПВО после полуночи перехватили и уничтожили 264 украинских БПЛА над регионами РФ, а также Азовским и Черным морями. Об этом сообщили в Минобороны России». Кто бы мог подумать? (Для идиотов, это сарказм)
01:20:38 09-05-2026
Не знаю, какое там перемирие,а рядом с Москвой сбили десятки беспилотников. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу.