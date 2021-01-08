Российского хакера, укравшего 19 млн долларов, приговорили к 12 годам тюрьмы в США

Американский суд приговорил гражданина России Андрея Тюрина к 12 годам тюрьмы за киберпреступления, сообщает РИА Новости.

Тюрин, находясь в Москве, входил в преступную группировку, похищавшую данные клиентов крупных финансовых учреждений. В частности, хакеры получили доступ к личной информации 80 миллионов клиентов JP Morgan Chase. Также мишенью злоумышленников были брокерские фирмы, информационные агентства и другие компании.

В результате незаконных действий россиянин получил более 19 миллионов долларов. Вопрос о компенсации этих средств будет решаться на другом судебном заседании. Оно пройдет летом 2021 года. Изначально мошеннику грозило до 92 лет тюрьмы, однако летом 2019 года он пошел на сделку со следствием.

В своем последнем слове Тюрин заявил, что искренне раскаивается в содеянном:

"Я занимался незаконными вещами. Однажды поддавшись соблазну и переступив закон, я продолжал все дальше заходить за черту. Я совершил преступление, и мне за него отвечать. Я знаю, что принес очень много вреда людям, и я прошу у них за это прощения. Я действительно сожалею о содеянном, но, к сожалению, ничего не могу изменить. Это все. Спасибо, ваша честь".