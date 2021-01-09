"Любит семья и друзья": депутат Госдумы от Алтая рассказал, как приготовить бешбармак

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов на своей странице в Instagram рассказал о рецепте своего фирменного бешбармака. Это блюдо, приготовленное депутатом, любит его семья и друзья.

Первым делом нужно отварить баранину. Варить нужно долго. Затем нужно замесить тесто, раскатать на тонкие кусочки и отварить в бульоне после мяса. Также отваривается лук. В блюдо добавляется зелень. Весь процесс приготовления бешбармака можно посмотреть на странице Бессарабова в социальной сети.

Несколько дней назад депутат Госдумы рассказывал о другом своем фирменном рецепте – салате со свеклой, гранатом, чесноком и орешками. Тогда политик отметил, что после новогодних праздников вся еда уже съедена и необходимо приготовить что-то новое.

"Новый год уже прошел. Салаты подъедены. Но впереди еще выходные. Один из самых вкусных и полезных салатов – салат со свеклой", – пояснил депутат.

Даниил Бессарабов – большой любитель готовить. В апреле 2020 года он показал, как во время самоизоляции печет вкусные блинчики.