Житель Алтайского края погиб, пытаясь перебежать железнодорожные пути перед электричкой

32-летний житель Алтайского края погиб в результате наезда электропоезда на перегоне Присягино – Алтайская. Мужчина пытался перебежать пути перед движущимся составом.
Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО, инцидент произошел накануне вечером, 10 января. Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции выяснили, что мужчина перебегал пути в неположенном для перехода месте перед приближающимся поездом. Машинист подал предупредительный сигнал, на который человек не отреагировал, после чего применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.
В результате от полученных травм пострадавший скончался в автомобиле скорой помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Ну все, сейчас "Абориген" напишет, что надо максимальную скорость снизить и установить на рельсах искусственные неровности!
ФАКТ.
И еще напишет что во всем виновата власть. А вот Навальный б такого не допустил бы (Правильно, Навальный бы продал рельсы за бугор, поезда б не ходили, человек остался б живой)