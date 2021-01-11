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Новости

Житель Алтайского края погиб, пытаясь перебежать железнодорожные пути перед электричкой

, ИА "Амител"
Машинист пытался экстренно затормозить, но избежать наезда не удалось
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

32-летний житель Алтайского края погиб в результате наезда электропоезда на перегоне Присягино – Алтайская. Мужчина пытался перебежать пути перед движущимся составом.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО, инцидент произошел накануне вечером, 10 января. Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции выяснили, что мужчина перебегал пути в неположенном для перехода месте перед приближающимся поездом. Машинист подал предупредительный сигнал, на который человек не отреагировал, после чего применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

В результате от полученных травм пострадавший скончался в автомобиле скорой помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

11.01.2021 14:14
- гость -

Ну все, сейчас "Абориген" напишет, что надо максимальную скорость снизить и установить на рельсах искусственные неровности!

11.01.2021 14:25
- гость -

ФАКТ.

11.01.2021 15:45
Иsтина

И еще напишет что во всем виновата власть. А вот Навальный б такого не допустил бы (Правильно, Навальный бы продал рельсы за бугор, поезда б не ходили, человек остался б живой)

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