Житель Алтайского края погиб, пытаясь перебежать железнодорожные пути перед электричкой

32-летний житель Алтайского края погиб в результате наезда электропоезда на перегоне Присягино – Алтайская. Мужчина пытался перебежать пути перед движущимся составом.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО, инцидент произошел накануне вечером, 10 января. Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции выяснили, что мужчина перебегал пути в неположенном для перехода месте перед приближающимся поездом. Машинист подал предупредительный сигнал, на который человек не отреагировал, после чего применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

В результате от полученных травм пострадавший скончался в автомобиле скорой помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.