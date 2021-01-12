В Алтайском городе-курорте починили вышедшие из строя на ТЭЦ котлы

В алтайском городе-курорте Яровом завершили ремонт вышедших из строя двух основных котлов. Об этом amic.ru рассказали в краевом Центре управления регионом (ЦУР).

"Ремонтно-восстановительные работы уже завершены, котлы выходят на нормальные параметры работы", – говорится в сообщении.

Напомним, что два основных котла вышли из строя на Яровской ТЭЦ 8 и 10 января. На одном из них повредилась электрическая часть, а на другом обнаружили теплотехническую поломку.

Отмечалось, что температура в домах горожан тогда упала до +14 градусов, а местами – до +10. Из-за этого на ТЭЦ в срочном порядке запускали резервный и маломощный котел.