Губернатор Виктор Томенко поздравил работников алтайских СМИ с Днем российской печати

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили работников СМИ, издательской и полиграфической индустрии с Днем российской печати.

Как говорится в опубликованном пресс-службой регионального правительства поздравлении, благодаря работе сотрудников отрасли жители края всегда находятся в курсе происходящих событий.

"В период пандемии сотрудники СМИ наряду с другими профессиональными сообществами перешли на новые форматы работы. В сложных условиях вы продолжили обеспечивать жителей края оперативной и достоверной информацией", – заявили Томенко и Романенко.

В День печати они пообещали традиционно отметить лучшие журналистские материалы премиями и наградами, а в новом году пожелали вдохновения, удачи, счастья, здоровья, мира и благополучия.