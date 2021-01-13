Стройка грядет: как продлить срок службы цемента

Стройку чаще всего проводят весной, летом и ранней осенью. Как только наступают первые заморозки, большинство строителей стремятся свернуть работу. Однако случается, что при этом остается строительный материал, который к следующему сезону становится непригоден к использованию.

Чаще всего строители заранее покупают большое количество цемента. Обычные мешки, в которых его хранят, пропускают влагу, поэтому за несколько месяцев почти все эксплуатационные свойства цемента будут потеряны. Даже очень дорогой материал станет менее тягучим и прочным. Иногда происходит одеревенение цемента, когда его впоследствии приходится крошить ломом.

Но что делать, если цемент уже закуплен? Необходимо соблюдать правила, которые увеличат срок службы материала, чтобы при потеплении его можно было снова применять в качестве связующего компонента.

Правила хранения цемента

Ни в коем случае не храните его на открытом воздухе. Природная влага имеет свойство проникать через любые щели (например, образование сточных вод), поэтому даже несколько слоев пленки не обезопасят материал.

Для хранения цемента найдите сухое и теплое помещение. Цемент не рекомендуют сыпать прямо на землю, поскольку ее поверхность может сохранять влагу. Под место хранения кладется полиэтиленовая пленка или деревянный поддон, исключающие малейшие контакты с поверхностью земли.

Важно хранить стройматериал в специальных полипропиленовых мешках, чтобы с наступлением тепла вновь приступить к возведению объекта. Однако мешки, даже очень качественные, желательно хранить не на земле, а на деревянном поддоне. Также не стоит вместе хранить цементы разных марок и наименований.

Когда наступит потепление, строительный материал можно вновь использовать по назначению. Для лучшей сцепки рекомендуют смешать старый цемент с новым строительным материалом или увеличить концентрацию при смешивании с песком.