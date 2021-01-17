В Барнауле восстановят парк "Юбилейный" на президентский грант

Проект восстановления парка "Юбилейный" в Барнауле стал победителем конкурса на президентский грант по направлению "Охрана окружающей среды и защита животных". Соответствующая информация размещена на сайте Фонда президентских грантов.

Стоимость проекта суммарно составит почти 500 тысяч рублей, в том числе 398 516 – средства гранта, 99 612 – софинансирование.

В рамках проекта будут разработаны предложения по благоустройству парка, проведена очистка территории от мусора, восстановление беговых дорожек и терренкуров.

В частности, запланирована организация и проведение творческих конкурсов, посвященных возрождению парка "Юбилейный", в учебных заведениях города.

Кроме того, предусмотрено проведение лесопатологического обследования и санитарной рубки для уборки сухостоя и буреломов.

Еще одним этапом станет организация и проведение массовых экологических акций по уборке территории парка с привлечением студентов, школьников, бизнес-сообщества, членов ТОС прилегающих микрорайонов.

Дальнейшее развитие проекта подразумевает обустройство зон активного отдыха и занятия спортом, устройство наружного освещения. Будут продолжаться ежегодные экологические акции по очистке территории.

Ранее amic.ru писал, что интернет-голосование по выбору общественных территорий, которые обновят в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в следующем году, завершилось 2 ноября на сайте администрации Барнаула.

В течение двух недель жители города выбирали те общественные территории, которые будут благоустроены в 2021 году. Урбанисты предложили на выбор 41 территорию. Каждый барнаулец мог проголосовать один раз и выбрать не более шести общественных скверов и парков.

С 11,85% победу в голосовании одержала зеленая зона от улицы Герцена до улицы Белинского. На второй строчке расположилась Мизюлинская роща с 10,4%. На третьей – заброшенный уже много лет огромный парк "Юбилейный" (9,4%).