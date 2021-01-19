Алтайский край попал в число регионов, где плохо вывозили мусор на новогодних каникулах

Во время новогодних праздников в некоторых регионах России возникли проблемы с вывозом мусора. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

В число таких регионов, помимо Архангельской, Кировской, Оренбургской и Магаданской областей, Крыма и Дагестана, попал и Алтайский край. Одной из основных причин в Минприроды назвали погодные условия. Также возможной причиной могла стать смена оператора.

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что на совещании с руководством регионов обсудят план по решению проблем с мусором.

Ранее amic.ru писал о том, что случаи возгорания мусорных баков участились в Барнауле и ближайших поселках. Чаще всего причиной этого становится неостывшая зола, которую выбрасывают местные жители.