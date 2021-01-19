Алтайский край попал в число регионов, где плохо вывозили мусор на новогодних каникулах

Во время новогодних праздников в некоторых регионах России возникли проблемы с вывозом мусора. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
В число таких регионов, помимо Архангельской, Кировской, Оренбургской и Магаданской областей, Крыма и Дагестана, попал и Алтайский край. Одной из основных причин в Минприроды назвали погодные условия. Также возможной причиной могла стать смена оператора.
Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что на совещании с руководством регионов обсудят план по решению проблем с мусором.
Ранее amic.ru писал о том, что случаи возгорания мусорных баков участились в Барнауле и ближайших поселках. Чаще всего причиной этого становится неостывшая зола, которую выбрасывают местные жители.
Комментарии
Как же прав был Александр Сергеевич:
Там царь Кащей над златом чахнет;
Там русской дух... там Русью пахнет!
Тарифы низкие.
"назвали погодные условия, а может просто безответственность чиновников?
Смотрел видео, как где то заграницей, чиновника привязали за автомобиль и протащили по дороге волоком, т.к. он обещал отремонтировать дороги но обещание не выполнил.
Может пора и у нас, мусор не вывезли - ответственного чиновника заставить ведрами на свалку перетаскать! Поверьте, погода будет не помеха и порядок с вывозом мусора будет наведен моментально!
Чем больше чиновников, тем меньше порядка.
Было бы у нас развитое гражданское общество, а не население и прочие бюджетники, весь не убранный мусор быстро бы оказывался на ступеньках городской администрации, как напоминание о плохо организованной работе, но увы.