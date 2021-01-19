Авторынок Евросоюза пережил худший год в истории

В 2020 году продажи новых автомобилей в Европе упали на 23,7%. Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей.

Сильный удар по авторынку насела пандемия коронавируса и ограничительные меры. Всего в регионе зарегистрировали девять миллионов новых автомобилей, что стало худшим показателем продаж за всю историю. По сравнению с 2019 годом продажи упали на три миллиона экземпляров.

Ранее amic.ru писал о том, что россияне массово отказываются от покупки авто во время пандемии. В апреле спрос на новые автомобили упал на рекордные 72,4%. Алтайские дилеры потеряли в продажах не так сильно, как их коллеги из европейской части России.