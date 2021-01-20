Жителей и гостей Алтая предупредили об опасности схода лавин

Спасатели предупреждают жителей и гостей Республики Алтай о возросшей лавиноопасности в горах.

В этой связи в региональном главке МЧС России просят граждан воздержаться от посещения лавиноопасных районов и не ходить в горы при снегопаде и в непогоду.

Туристам, планирующим посетить Республику Алтай, настоятельно рекомендуют зарегистрироваться в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Алтай.

Также в МЧС напоминают, что большинство лавин сходит со склонов крутизной 30-50 градусов, но при определенных условиях может сойти с любого склона.