Эксперт рассказал, как найти скрытые камеры в помещении

Вероятность слежки в номерах отелей, офисах и других помещениях нельзя назвать высокой, но если такие подозрения есть, то осмотр можно провести самостоятельно. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт Павел Мясоедов.

"Если камеру целенаправленно хотели спрятать, то вероятнее всего она будет находиться рядом с другими предметами для отвлечения внимания на них. Особенно внимательно нужно осмотреть датчики дыма, картины, мягкие игрушки и необычно расположенную электронику вроде настольных часов или медиапроигрывателя", – посоветовал он.

Специалист добавил, что можно включить фонарик на телефоне и пройтись по комнате, чтобы отследить блики. Также можно воспользоваться софтом, который показывает все устройства которые подключены к интернету рядом с вами. Такие приложения можно найти в свободном доступе.