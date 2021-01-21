Пассажирка такси заплатила 17 тысяч рублей за поездку между терминалами в Шереметьево

Женщина заплатила таксисту 17 тысяч рублей за поездку от терминала D до терминала B в московском аэропорту Шереметьево. Обычно этот маршрут протяженностью 7 км стоит не более 500 рублей.

После поездки пассажирка обратилась к полицейским. Стражи порядка нашли таксиста и опросили его. Мужчина заявил, что сумма сложилась из официального тарифа. При этом водитель не стал конфликтовать и вернул клиентке часть денег, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Ранее amic.ru писал о барнаульском таксисте, который получил по лицу за отказ везти пассажирку, не надевшую защитную маску. Женщина вела себя агрессивно и обещала водителю проблемы.