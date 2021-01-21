МВД напомнили об административной ответственности за призыв к участию в митингах

Сотрудники полиции готовятся к охране порядка на несанкционированных акциях, которые планируются 23 января. Первый замглавы МВД Александр Горовой сообщил, что ведомство будет привлекать граждан к административной ответственности за призывы к участию в митингах.

"На сегодня территориальные подразделения МВД России по субъектам готовятся к охране общественного порядка при проведении мероприятий в субботу", – цитирует замминистра РИА Новости.

Горовой заявил, что до самого мероприятия у полицейских есть возможность привлечь к административной ответственности всех, "кто призывает очно, в интернете, путём рассылки писем" выходить на митинги.

Как ранее сообщил amic.ru, Роскомнадзор потребовал от руководства социальной сети "ВКонтакте" удалять аккаунты, на которых есть призывы к участию несовершеннолетних в несанкционированных митингах. Ранее такое требование получила и другая социальная сеть – TikTok.