Российского телеведущего Александра Гордона госпитализировали с коронавирусом. 56-летний журналист находится в обычной палате с высокой температурой.

Как рассказал друг Гордона газете "Комсомольская правда", телеведущий "чувствует себя нормально, в реанимации не находится".

Александр Гордон – создатель и постоянный ведущий телепрограмм "Гордон", "Закрытый показ", "Гордон Кихот", "Гражданин Гордон" и "Док-Ток", в разное время работавший на НТВ и Первом канале. Кроме работы на телевидении, в качестве режиссера снял несколько полнометражных художественных фильмов – "Пастух своих коров", "Огни притона" и другие.