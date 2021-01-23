Россиянин признал себя виновным в киберпреступлениях в США

Россиянин Кирилл Фирсов признал себя виновным в киберпреступлениях в США. Ему грозит 10 лет тюрьмы и штраф 250 тысяч долларов.

Фирсов признался в том, что был администратором портала deer.io, где продавались украденные данные о кредитных картах и другая персональная информация. За время своей работы он получил доход в размере 17 млн долларов.

В соглашении со следствием Фирсов отметил, что чаще всего жертвами были россияне, однако около 1,2 млн долларов сайт заработал на продаже данных американских граждан. Полученной информации мошенникам хватало для того, чтобы получить кредитную карту или кредит на имя жертвы, пишут "Известия".