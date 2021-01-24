Виталий Милонов резко раскритиковал жертв домашнего насилия

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал жертв домашнего насилия и заявил, что они сами могут быть виноваты в случившемся. В качестве примера он привел ситуацию, когда женщины выходят замуж за потенциально опасных мужчин.

"Нужно понимать, что если вы вышли за бандита, то он будет вас бить. Женщина не в себе, раз она живет с таким идиотом", — рассказал он в эфире канала "Москва 24", отметив, что эти дамы не хотят разводиться не потому, что их удерживают, а потому, что они хотят учесть при разводе "кучу материальных аспектов".

Помимо этого, политик выступил против законопроекта о домашнем насилии. Он считает этот документ "уродством" и "копией американского законодательства". По его словам, в США "совсем другая система, у нас это не работает".

Напомним, в 2020 году почти треть россиян считали, что женщины, которые подвергаются домашнему насилию, сами в этом виноваты. В основном такого мнения придерживались мужчины, старшее поколение и респонденты с низким уровнем образования.