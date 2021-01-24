Виталий Милонов резко раскритиковал жертв домашнего насилия

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал жертв домашнего насилия и заявил, что они сами могут быть виноваты в случившемся. В качестве примера он привел ситуацию, когда женщины выходят замуж за потенциально опасных мужчин.
"Нужно понимать, что если вы вышли за бандита, то он будет вас бить. Женщина не в себе, раз она живет с таким идиотом", — рассказал он в эфире канала "Москва 24", отметив, что эти дамы не хотят разводиться не потому, что их удерживают, а потому, что они хотят учесть при разводе "кучу материальных аспектов".
Помимо этого, политик выступил против законопроекта о домашнем насилии. Он считает этот документ "уродством" и "копией американского законодательства". По его словам, в США "совсем другая система, у нас это не работает".
Напомним, в 2020 году почти треть россиян считали, что женщины, которые подвергаются домашнему насилию, сами в этом виноваты. В основном такого мнения придерживались мужчины, старшее поколение и респонденты с низким уровнем образования.
Комментарии
Согласен с Джигурдой, ой с Милоновым, все белы от баб, даже беды от баб от баб. Просило же баба баб не рожать, государству беды баб от баб не нужны.
4000 женьщин муже убийц отбывают сроки. Замените на условно.
извращенец