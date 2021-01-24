Алтайская лыжница Яна Кирпиченко сменила тренера

Известная алтайская лыжница Яна Кирпиченко в интервью проекту "На лыжи!" рассказала о смене тренера.

Ранее спортсменка в сборной России тренировалась в группе Маркуса Крамера, но не заметила прогресса. После консультаций со специалистами Кирпиченко решила работать в группе Юрия Бородавко.

"Они просто разные. Маркус – мягкий, даёт больше свободы, ориентируется на то, что подопечные сами знают, что и сколько сделать, — поделилась Кирпиченко. — Юрий Викторович гораздо более требовательный, стойкий. Если он что-то говорит – делать нужно абсолютно всё. Но это невозможно передать словами, это нужно почувствовать на себе".

Ранее amic.ru писал, что барнаульская лыжница Яна Кирпиченко заняла седьмое место на традиционной многодневке "Тур де Ски". Стоит отметить, что это лучшее выступление среди всех представительниц Алтайского края в истории турнира.