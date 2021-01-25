В Москве нашли мертвым комика Александра Шаляпина

В Москве нашли мертвым участника шоу Stand Up и Comedy Club Александра Шаляпина. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.

Тело мужчины в квартире на Хорошевском шоссе обнаружила его жена. По предварительным данным, он свел счеты с жизнью. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Шаляпин прославился благодаря участию в проекте Stand Up, но через некоторое время пропал, а затем снова появился на экранах в шоу "Открытый микрофон". В своем монологе он объяснил причину исчезновения. Артист рассказал, что страдал от проблем с алкоголем. Незадолго до своей смерти он проходил курс лечения.