За что стоит бояться Австралию. Пугающие фото

Фото из сети Интернет

День Австралии отмечается 26 января. В этот день в 1788 году капитан Артур Филипп высадился в бухте Сиднея и основал первую колонию – Новый Южный Уэльс. Это произошло 18 лет спустя после открытия континента капитаном Джеймсом Куком.

О загадочном острове-континенте сложилось немало стереотипов и мемов. "Все живое в Австралии пытается тебя или убить, или съесть" – один из них. И это недалеко от правды, судя по снимкам, которые расходятся по Сети. Что пугает точно, так это размер насекомых и животных, которые там водятся, и то, насколько близко они живут к людям. Убедитесь сами в нашей фотоподборке.