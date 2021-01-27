Поездка в трамваях Бийска подорожала на восемь рублей менее чем за год

Мэрия Бийска подписала постановление об утверждении тарифов на услуги, оказываемые МУП "Бийскгортранс". Документ устанавливает экономически обоснованный тариф по перевозке пассажиров в трамваях – 36,1 руб. за одну поездку.

Как пишет "Бийский рабочий", сейчас стоимость проезда для пассажиров трамваев равна 22 рублям. Разницу между экономически обоснованным тарифом и той ценой, которая выставляется для пользователей транспорта, компенсируется из бюджета. Теперь размер компенсации составляет 14,1 рубля за одну поездку.

При этом экономически обоснованный тариф растет, опережая инфляцию: в марте 2020 года он оценивался в 28,08 рубля и вырос за 10 месяцев почти на 30%, или 8 рублей.

Напомним, что перевозчики Барнаула уже не первый месяц пытаются добиться повышения тарифов на проезд в краевой столице. Компании уже несколько раз направляли главе города Вячеславу Франку просьбы поднять стоимость проезда в автобусах и электротранспорте с 23 до 26 рублей, а в маршрутках – с 25 до 28 рублей.