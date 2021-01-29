Барнаул участвует в голосовании за звание самого привлекательного города России

В России началось голосование за звание самого привлекательного и узнаваемого города страны. Участие в проекте "Город России – национальный выбор" может принять каждый.

"Из всех крупных административных центров России предстоит выбрать город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием, и достойный стать национальным символом. В проекте представлено множество интересных сведений об истории и культуре городов, собраны уникальные фотографии и описания самых известных достопримечательностей и памятников русской архитектуры", – пишет пресс-служба мэрии.

Итоги голосования подведут 30 декабря 2021 года.