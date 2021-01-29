Барнаул участвует в голосовании за звание самого привлекательного города России

В России началось голосование за звание самого привлекательного и узнаваемого города страны. Участие в проекте "Город России – национальный выбор" может принять каждый.
"Из всех крупных административных центров России предстоит выбрать город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием, и достойный стать национальным символом. В проекте представлено множество интересных сведений об истории и культуре городов, собраны уникальные фотографии и описания самых известных достопримечательностей и памятников русской архитектуры", – пишет пресс-служба мэрии.
Итоги голосования подведут 30 декабря 2021 года.
Комментарии
Бредятина полная это голосование.
такие красивейшие города, как Калининград, Великий Новгород, Симферополь, Грозный стоят в рейтинге ниже Барнаула????
Вы серьезно так считаете???
Барнаул самый привлекательный город? Слов нет.
Проголосовал за Екатеринбург.
Тюмень.
сколько голосов сейчас подано: 18тысяч у лидера (Курск). Мизер.
Если считать по населению, то понятно, что в долгую победит тот, у кого больше смогут раскрутить и население больше
самого нищебродного!!!!!!!!!!!!!!
Какое культурное наследие, если у нас памятники архитектуры либо сносятся, либо самовозгараются?