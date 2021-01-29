Вячеслав Франк одобрил имена тех, кто будет решать важные для Барнаула вопросы

Глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление об утверждении состава коллегии администрации города, которая продолжит работу по укреплению партнерского взаимодействия мэрии с гражданским обществом. В нее вошли чиновники, депутаты, общественники и руководители компаний краевой столицы.

Как пишет ИА "Банкфакс", вместе с председателем, которым является сам Франк, и секретарем в группу вошли 42 человека. В их числе есть заместители мэра, главы всех районов Барнаула, сотрудники администрации краевой столицы, председатель БГД Галина Буевич, представители ведущих алтайских вузов и средних учебных заведений, МВД, СМИ, бизнес-сообщества, некоммерческих организаций и другие.

Коллегия является совещательным органом, который образовали для решения наиболее важных вопросов, входящих в полномочия администрации Барнаула. Члены органа займутся определением стратегических приоритетов городского округа для обеспечения его устойчивого и эффективного развития, поиском методов решения вопросов местного значения с привлечением специалистов.

Отдельно на заседания коллегии могут приглашать и иных представителей органов местного самоуправления и различных организаций. Сами собрания будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, а все члены должны участвовать в заседаниях лично. На основании решений участников будут выноситься рекомендации, которые отразятся в протоколах.

Напомним, что формирование коллегии началось еще в августе 2020 года. Ранее этот орган работал при мэрии, однако по некоторым причинам перестал выполнять свои функции. Глава Барнаула Вячеслав Франк решил перезапустить работу структуры и вновь собрать городских советников.