Экс-главу госкорпорации в Китае казнили за коррупцию

Народный суд города Тяньцзинь санкционировал казнь экс-главы госкорпорации China Huarong Asset Management Co., Ltd Лай Сяоминя. Об этом сообщает РИА Новости.

К смертной казни за коррупцию, взяточничество и двоеженство Сяоминя приговорили к смертной казни еще в январе.

"По утверждению Верховного народного суда, утром 29 января Народный суд второй ступени города Тяньцзинь привел в исполнение смертный приговор Лай Сяоминя", – говорится в сообщении.

Лай Сяоминя исключили из партии осенью 2018 года за серьезное нарушение партийной дисциплины и законодательства.

Ранее amic.ru писал о том, что на официальной странице Госдумы в соцсети "ВКонтакте" появился опрос о необходимости возвращения смертной казни.