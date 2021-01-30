Бизнесмен попросил Госдуму запретить эмодзи "огонь"

Гендиректор компании, специализирующейся на пожарной безопасности, Антон Оника направил на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина обращение с призывом запретить эмодзи "огонь". Копию обращения опубликовал Telegram-канал Readovka.

Предприниматель уверен, что использование популярного эмодзи, а также слов "огонь" и "жжем" в качестве одобрения, формируется искаженное представление об огне и ведет к развитию пиромании у молодежи.

"В результате этой порочной практики и вседозволенности огонь превращается в глазах несознательных подростков в нечто прекрасное, в некое подобие комплимента. Хотя вместо этого должен вызывать ужас и страх", — утверждает бизнесмен.

Ранее amic.ru писал, что огонек, красное сердце и плачущий от смеха смайлик стали самыми популярными эмодзи в российском сегменте соцсетей.

Так, весной 2019 года оранжевый огонек использовали в сообщениях 3 млн раз, красное сердце – 2,8 млн раз, плачущий от смеха смайлик – 1,9 млн раз.