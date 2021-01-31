Певица Sophi погибла при попытке "полюбоваться полной луной"

Шотландская певица и продюсер Софи Зион известная под сценическим псевдонимом Sophi погибла в Греции, сообщает Pitchfork. Ей было 34 года.

Как уточнили в лейбле Transgressive and Future Classic, исполнительница электронной музыки погибла в результате несчастного случая. Находясь в Афинах она "решила забраться повыше, чтобы полюбоваться полной луной, но поскользнулась и упала".

Sophi работала со многими звездами, в том числе с Мадонной и Леди Гагой. Получила известность в начале 2010-х годов, покорив вершины музыкальных чартов с песней Bipp. В 2017 году совершила каминг-аут, признавшись, что она трансгендер.

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