Жители Ярового с 1 июля 2021 года станут платить за тепло значительно больше. Резкое повышение тарифа на фоне постоянных проблем города с отоплением вызывает только недоумение, считают алтайские справедливороссы. Мнение приводится на сайте партии.

Горожане обратились в общественную приемную депутата Госдумы Александра Терентьева, а также к депутату АКЗС, руководителю партийного движения "Коммунальный Дозор" Людмиле Сусловой. Жители муниципалитета, где прошлой зимой из-за проблем с отоплением вводили режим ЧС, считают несправедливым резкий рост тарифов.

"В истории Ярового очень много вопросов. Первый – где людям брать деньги, если расходы на коммунальные услуги уже превышают зарплаты? Городские чиновники уверяют, что людям будут положены компенсации. А заложены ли в бюджет города средства в достаточном объеме, чтобы компенсировать людям столь высокую разницу? Сумма весьма внушительна, поэтому есть опасения, что в одиночку городская казна это не потянет", – отмечает Людмила Суслова.

Власти объясняют рост тарифов тем, что оборудование котельных сильно изношено. Для замены агрегатов нужны деньги, а значит – нужно повышать тариф. "Да, безусловно, модернизировать ТЭЦ и наладить бесперебойную работу нужно. Но почему снова за счет населения? Почему не через программу, не через инвесторов, не через краевые субвенции – сразу кошельки горожан. Если опять же есть гарантия, что средства от повышения тарифа будут потрачены именно на замену котлов, а не пойдут кому-то в карман", – задает вопросы Суслова.

По ее мнению, получить компенсации за оплату услуг отопления яровчанам будет непросто. Пакет документов огромен, а предоставлять его каждый месяц нужно заново. По примерным подсчетам, будут обращаться за компенсацией несколько тысяч собственников. В структуре городского ЖКХ нет людей на обслуживание такого количества населения.

По мнению депутата АКЗС, многие яровчане не смогут раз в 30 дней носить документы в комитет либо просто не досидят в очереди: "Возможно, именно на это и есть расчет. Заплатят все – а компенсируют единицам. Вот и выгода". Эсеры уже отправили депутатские запросы в правительство Алтайского края, а также ФАС.