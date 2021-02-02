Песков призвал проверить сообщения об издевательствах над задержанными на митингах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранительные органы должны проверить сообщения об издевательствах над задержанными на акциях протеста. Он отметил, что если эти факты подтвердятся — нужно будет принять меры.

"Мы видели сообщения СМИ на этот счет. Мы также не сомневаемся, что и наши коллеги в МВД видят эти сообщения. Тут опять же нужно просто конкретные факты проверить, и если это соответствует действительности, то принять меры", — сказал Песков.

На вопрос о том, кто будет проводить проверки, представитель Кремля ответил: "Министерство внутренних дел, наверное, правоохранители". Также он не исключил проверку со стороны надзорных органов, пишет ТАСС.

Ранее amic.ru писал о том, что задержанные на несанкционированном митинге в Москве 31 января распространяют в социальных сетях видео из автозака. Люди рассказывают об ужасных условиях содержания.