Диетолог развеял популярный миф о вреде еды перед сном

Диетолог Филипп Кузьменко развеял популярный миф о вреде питания перед сном. По его словам, для похудения важно не то, когда человек употребляет пищу, а сколько.

Как отметил специалист, секрет сохранения и снижения веса кроется в контроле за суточной нормой калорий. Для организма не важно, в какое время суток человек ест.

"Вы можете весь день не есть, а потом на ночь съесть две тысячи калорий", – сказал Кузьменко в интервью радио Sputnik.

Диетолог отметил, что если человек плохо спит на полный желудок, то лучше ложиться спать голодным. Если же голод не дает уснуть, то на ночь стоит выпить йогурт или съесть творог, однако переедать не стоит.