В Алтайском крае возник дефицит препаратов для лечения заболеваний щитовидной железы

В аптеках Алтайского края возник дефицит тироксина (гормональный препарат для лечения заболеваний щитовидной железы, – прим. редакции). Перебои с поставками лекарства длятся уже на протяжении двух месяцев, сообщили amic.ru представители местных аптечных сетей.

В "Университетской аптеке" сообщили, что тироксин полностью из продажи не исчезал, но поступал в гораздо меньших количествах, чем заказывали. Об этом же рассказали в сети "Первая помощь". Провизоры считают, что причина сбоев поставок связана с маркировкой препарата.

"В России продается тироксин двух немецких производителей. Оба они, как нам объяснили, недавно на своих предприятиях начали маркировать продукцию. Как только процесс маркировки отладится, поставки будут стабильными", – уверен провизор.

В сети "Губернский лекарь" сообщили, что буквально сегодня в аптеке появился уже промаркированный тироксин одного из производителей, причем упаковки в разных дозировках (до этого несколько недель приходили лекарства какой-то одной дозировки). Здесь рассчитывают, что в течение февраля возобновятся поставки от второго производителя.

Напомним, осенью 2020 года из-за сбоев в системе маркировки лекарственных средств в Алтайском крае (и по всей России) возник дефицит антибиотиков и противовирусных препаратов. В итоге с 26 октября в России разрешили продавать лекарства, не дожидаясь одобрения Национальной системы цифровой маркировки.