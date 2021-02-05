Плюсовая температура и гололед. О погоде в Алтайском крае 5 февраля

В пятницу, 5 февраля, в Алтайском крае будет тепло. Местами воздух прогреется до плюсовых отметок.

В регионе температура воздуха составит -4...-9 градусов, местами по югу – до +4 градусов. В отдельных районах снег. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.

В Барнауле термометры покажут -6...-8 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.

В ночь с 5 на 6 февраля температура воздуха в регионе составит -8...-13 градусов, местами по югу -2...-7 градусов.