Полиция захотела получить доступ к телефонным книжкам россиян

МВД захотело получить доступ к телефонным книгам пользователей смартфонов в России. Об этом пишет газета "Коммерсант".
Речь идет о мобильном приложении для МВД, в котором появится сервис для борьбы с мошенниками. Как отмечает издание, для этого пользователю придется дать приложению доступ к контактам, что сделает их открытыми для полиции.
Это позволит бороться с мошенниками, но также в случае утечки данных в МВД контакты окажутся в свободном доступе.
Ранее стало известно о том, что с 2021 года в управления собственной безопасности МВД внедрят сотрудников ФСБ. Представители ведомства займут должности замначальников оперативно-разыскных частей УСБ в региональных подразделениях.
Комментарии
не доступ надо открывать , а разработать законодательство ограничивающие и регламентирующее сбор данных о Россиянах - на сегодня зарегистрироваться в гугле даже для сотрудника силовых органов ничего не значит, переписываться в ватсапе руководству региона тоже- а гугл все копит и копит информацию! Взрыв при применении этих данных для людей будет губительнее атомной бомбы, это страшно и это приближается!!! Идет непрерывный сбор информации о пользователе! Когда то эту информацию применят по полной программе, это очень опасно!
Сотрудников ФСБ внедрить во все профессии, везде абсолютно! И в центре занятости на лавочке возле окошка пусть сидят постоянно и подслушивают и выявляют халявщиков.
Телефонная книжка была у меня в 90-е. Я туда телефоны записывал.... Вряд ли к ней теперь можно доступ получить....
Каждому жителю штрих-код на лоб и обязать все магазины считывать его при покупке. Таким образом можно будет отследить финансовые траты каждого россиянина. Вдруг он черную зарплату получает.
5.02.2021 13:48
- гость -
Видно когда картой рассчитываешься
Шукшин говорил: Ху-ху не хо-хо? Остап Бендер: Может тебе ключ от квартиры, где деньги лежат? Уши тебе от мертвого осла.
Полиция не хочет деньги в ТЦ и банках забирать? Тогда и работать не надо.
Столько всяких приложений в гугл плэй пасущих людей, а полиция только додумалась....
тугодумы однако.
А можно озвучить, как полиция собирается бороться с мошенниками если у них будет доступ к данным моего смартфона??? Ну ка ну ка, с удовольствием послушаю этот бред!
Так в МВД решили бороться с мошенниками...Ну-Ну. Заявить, что для борьбы с глобальным потеплением и то правдоподобнее было.
Вот номера мошенников, которые названивали мне только сегодня:
+7 (499) 111-12-58
+7 (495) 225-06-21
+7 (495) 320-96-80
+7 (499) 403-83-23
+7 (499) 111-69-78
+7 (495) 069-54-82
+7 (499) 055-08-20
+7 (495) 153-27-02
+7 (495) 418-21-52
+7 (499) 404-79-03
Ими кто-нибудь займётся?
Сомневаюсь.
У полицаев, похоже, сейчас другие задачи - давить протест гражданского общества против беззакония в стране.