Полиция захотела получить доступ к телефонным книжкам россиян

МВД захотело получить доступ к телефонным книгам пользователей смартфонов в России. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Речь идет о мобильном приложении для МВД, в котором появится сервис для борьбы с мошенниками. Как отмечает издание, для этого пользователю придется дать приложению доступ к контактам, что сделает их открытыми для полиции.

Это позволит бороться с мошенниками, но также в случае утечки данных в МВД контакты окажутся в свободном доступе.

Ранее стало известно о том, что с 2021 года в управления собственной безопасности МВД внедрят сотрудников ФСБ. Представители ведомства займут должности замначальников оперативно-разыскных частей УСБ в региональных подразделениях.