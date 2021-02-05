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Сергею Горбунову отказали в восстановлении в должности мэра Славгорода

, ИА "Амител"
Своего поста Сергей Горбунов лишился летом 2020 года по решению депутатов города
Сергей Горбунов / Фото: из архива amic.ru

Сергей Горбунов / Фото: из архива amic.ru

Сергея Горбунова не будут восстанавливать в должности главы Славгорода. Как сообщила начальник юридического отдела администрации города Нина Сошенко, краевой суд отказал Горбунову в этом вопросе, хотя и признал незаконной его отставку с поста главы Славгорода.

"Действительно, 3 февраля краевой суд рассмотрел жалобу бывшего главы Славгорода Сергея Горбунова. Иск Горбунова о незаконности освобождения его от должности городским собранием депутатов частично удовлетворен. Однако в восстановлении в должности главы города Горбунову краевым судом было отказано", – сказала Сошенко.

Напомним, своей должности Сергей Горбунов лишился летом 2020 года. Депутаты горсобрания проголосовали за его отставку в связи с уголовным делом во взяточничестве.

По версии следствия Горбунов получил взятку в сумме 6,8 млн рублей от владельца фирмы по продаже угля. СУСК полагает, что за эти деньги бывший мэр не должен был допустить конкурентов при заключении контрактов на поставку топлива. Горбунов был задержан в конце мая и признал свою вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.  В ноябре главой Славгорода депутаты выбрали Людмилу Подгору.

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Комментарии

5.02.2021 16:41
- гость -

Где их берут наглецов.

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