116 млн рублей направят на утилизацию нескольких тонн ртути на Алтае

Премьер-министр Михаил Мишустин внес изменения в индивидуальную программу развития Республики Алтай, чтобы профинансировать утилизацию нескольких тонн ртути и других тяжелых металлов в регионе.

"Негативная ситуация на территории предприятия связана с полувековой обработкой месторождения ртути, — уточнили в пресс-службе правительства России. — За это время здесь скопились тонны ядовитого вещества и других тяжёлых металлов, которые необходимо утилизировать".

На утилизацию опасных отходов на территории Акташского горно-металлургического завода из федерального бюджета выделят 115 млн рублей, из регионального – миллион.

Объем дальнейшего финансирования определят после разработки проекта и экологической экспертизы. Работы поставлены на контроль Минэкономразвития и Минприроды.

Напомним, в феврале в известных американских марках детского питания нашли ртуть, свинец и мышьяк.