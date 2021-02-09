В Барнауле восстановили работу светофоров на четырех перекрестках

Аварийная бригада МУП "Барнаулгорсвет" восстановила работу светофоров на нескольких перекрестках, сообщили в пресс-службе мэрии.

В частности, техника снова регулирует движение на пересечении улиц Шумакова – Взлетная, Малахова – Эмилии Алексеевой, Красноармейский – Партизанская, Ленина – Молодежная.

Ремонтные работы продолжаются. В частности, остаются нерабочими светофоры на пересечениях проспекта Ленина с улицами Кулагина и Чкалова.

Кроме того, предстоит восстановить штатное регулирование дорожного движения на перекрестках проспекта Космонавтов и улицы Попова, улиц Власихинская и Шумакова.