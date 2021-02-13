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Такой день. Коммунальная авария в Барнауле и юбилей бывшего губернатора

, ИА "Амител"
Главное в регионе за 13 февраля
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

Очередная коммунальная авария произошла на улице Попова. Из-за повреждения водопровода диаметром 40 см вода вышла на поверхность и затопила проезжую часть. Движение транспорта пришлось перекрыть. Дорогу и трамвайные пути очищают от наледи. Специалисты водоканала приступили к земляным работам.

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о смерти 16 пациентов с ковидом, зарегистрированных за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 2145. За сутки в регионе лабораторно подтвердили 168 случаев заболевания COVID-19. Общее количество зараженных с начала эпидемии в крае достигло 41 296. Выздоровели за это время 36 913 (+162 за сутки) человек.

Экс-глава администрации Алтайского края Лев Коршунов отметил юбилей. 13 февраля политику исполнилось 75 лет.

Десятки жителей Барнаула собрались 13 февраля, чтобы обсудить решение по строительству нового корпуса АлтГУ на месте сквера на площади Сахарова. Горожане  выразили обеспокоенность массовым строительством в центре города, в том числе на площади Сахарова, и собираются обращаться к губернатору края Виктору Томенко. Предложений было много, но к единому мнению по поводу судьбы сквера прийти не удалось.

Депутаты молодежного парламента Барнаула совместно с городским комитетом по молодежи 13 февраля продолжили акцию "Мы против экстремизма". В рамках мероприятия участники раздают информационные листовки в торговых центрах "Галактика", "Европа" и "Пионер". 

Количество свободных коек в медучреждениях, которые готовы принять больных коронавирусом в Алтайском крае, за неделю уменьшилось с 764 до 714. Суммарно количество мест снизилось с 3085 до 2935. Из этого следует, что коечный фонд заполнен на 75,7%. Это немного выше, чем в прошлый уик-энд.

Жительница Рубцовска написала заявление в полицию после встречи со странным незнакомцем, напугавшим ее предметом, похожим на складной нож. По словам девушки, ранним утром на улице к ней подошел мужчина, продемонстрировал ей складной нож (в этом девушка не уверена, так как было еще темно) и сказал: "Наверное, тебе сегодня повезло". Горожанка сильно напугалась, поэтому закричала и убежала.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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