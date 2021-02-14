Праздновать День святого Валентина собираются 13% россиян

13% россиян собираются отпраздновать День святого Валентина. Среди тех, кому меньше 24 лет, отмечать будет каждый пятый, говорится в исследовании портала Superjob.

По сравнению с 2007 годом число людей, которые не празднуют День Святого Валентина, увеличилось почти вдвое.

"Среди представителей различных профессий наибольший энтузиазм праздник вызывает у барменов и официантов (33%), среди администраторов праздновать собирается почти каждый четвертый (23%)", – говорится в исследовании.

Не важно, отмечаете вы День святого Валентина или нет, получить валентинку всегда приятно, тем более если это оригинальная валентинка от amic.ru.