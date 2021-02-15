Пособников террористов задержали в Новосибирске и Томске

Сотрудники УФСБ России по Новосибирской и Томской областям задержали двух человек, которые подозреваются в финансировании террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (деятельность запрещена в РФ).

По данным следствия, в 2020 году россиянин и гражданин одной из стран ближнего зарубежья переводили на счета террористов крупные суммы денег, пишет РИА Новости.

В отношении задержанных правоохранители возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической организации.

Напомним, что в начале февраля апелляционный военный суд признал законность приговора 28-летнему сварщику из Казани, который отбывая срок в Алтайской колонии за пропаганду идей запрещенной организацией вновь начал пропагандистскую деятельность, но уже будучи за решеткой.