В Apple iPhone 13 добавят Android-функцию всегда включенного экрана

В Сети появились подробности технических характеристик нового iPhone 13. Предполагается, что важным нововведением станет поддержка функции функции всегда включённого экрана (Always-On Display). Об этом сообщил автор YouTube-канала EverythingApplePro Макс Вайнбах.

"На дисплей можно будет выводить часы и индикатор заряда аккумулятора, кроме того, на нём будут отображаться различные уведомления. Это станет возможным благодаря использованию новых LTPO-дисплеев, которые будут поддерживать частоту обновления экрана 120 Гц. В принципе, эти функции уже хорошо знакомы многим пользователям смартфонов под управлением Android", — отметил Вайнбах.

По информации инсайдеров, камеры iPhone 13 будут лучше снимать в темноте. Появится поддержка специального режима съёмки звёздного неба и портретной видеосъемки. Кроме того, в смартфоне ожидаются MagSafe с более мощным магнитом, подэкранный сканер отпечатков пальцев и улучшенная система Face ID.

Apple запланировала на ближайшие месяцы выход нового смартфона. Как сообщает издание GizChina, модель, которая получит название iPhone SE Plus, выйдет с 6,1-дюймовым дисплеем с вырезом под фронтальную камеру и сенсор Face ID. У устройства будет одинарная камеруа разрешением 12 Мп, актуальный чип Apple A14 Bionic, поддержка работы в сетях 5G. расположится на боковой кнопке. По данным инсайдеров, стоимость аппарата составит 499 долларов, он будет относиться к категории бюджетных смартфонов.