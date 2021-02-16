Алтайские спортсмены завоевали золото на чемпионате Сибири по спортивной гимнастике

Чемпионат Сибирского федерального округа по спортивной гимнастике прошел в Новосибирске с 8 по 12 февраля 2021 года. Барнаульцы завоевали золотую, серебряные и бронзовую медали.

В соревнованиях участвовали более 60 спортсменов из городов СФО – Барнаула, Бийска, Красноярска, Норильска, Ангарска, Кемерова, Ленинска-Кузнецкого, Новосибирска, Омска, Томска и Северска.

"Здесь собрались лучшие атлеты из 11 городов Сибири. Для спортсменов это один из самых главных стартов сезона – победители поедут на чемпионат России, по результатам которого будет сформирован состав сборной нашей страны на Олимпийских играх в Токио", – сказал полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

В командных соревнованиях женская сборная Алтайского края завоевала серебряные медали. За команду выступали Арина Ищук (Барнаул), Кристина Стародубова (Барнаул), Ульяна Беспалова (Барнаул) и Анна Прыткова (Рубцовск).

Золотую медаль в личном многоборье среди мужчин завоевал Денис Юров (Барнаул).

В финалах на отдельных видах у мужчин Роман Зинченко (Бийск) занял первое место в вольных упражнениях и третье – в опорном прыжке и на перекладине. Никита Губушкин (Барнаул) стал вторым в вольных упражнениях. Егор Каюшкин (Бийск) – третьим на параллельных брусьях.

В финалах на отдельных видах у женщин Арина Ищук (Барнаул) завоевала серебряную медаль в упражнениях на разновысоких брусьях. Кристина Стародубова (Барнаул) взяла две серебряные медали в вольных упражнениях и в опорном прыжке. Она также получила бронзовую медаль в женском многоборье.