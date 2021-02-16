На Алтае организатора ОПГ осудили за незаконные банковские операции

39-летнему руководителю организованной преступной группировки в Алтайском крае вынесли приговор по делу о незаконных банковских операциях. Об этом сообщает региональный СК. Группировка работала с 2014 года.

"В период с сентября 2014 по декабрь 2017 года на территории города Барнаула осуществляли незаконную банковскую деятельность через подконтрольные фиктивные организации путем привлечения на их расчетные счета денежных средства клиентов, которые впоследствии обналичивали. За указанный период незаконным путем было привлечено более 112 миллионов рублей". — говорится в сообщении СК.

Всего участники группы извлекли доход в объеме семи миллионов рублей.

Суд назначен мужчине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей, с испытательным сроком 4 года.

Ранее в Алтайском крае суд вынес приговор 23-летнему лидеру одного из структурных подразделений организованного преступного сообщества, которое вымогало деньги у выпускников детских домов.