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"Как после войны". Алтайские кочегары показали свои условия работы

, ИА "Амител"
Аварийная котельная находится в плачевном состоянии

Жители села Староалейское несколько дней назад пожаловались на на холод в квартирах после аварии в котельной. Оборудование заменили на резервное, но его мощности оказалось недостаточно.

Сейчас специалисты ищут дымосос необходимых характеристик, а пока людям приходиться греться своими силами.

Газета "Змеиногорский вестник" опубликовала видео из аварийной котельной. Происходящее внутри прокомментировал один из кочегаров.

 "Как после войны все разбомблено. Туда не пройти вообще... 21 век, а у нас котлы – видишь…", — посетовал мужчина.

На записи видно, что работать людям приходится в ужасных условиях. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

17.02.2021 07:06
- гость -

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