Губернатор Алтайского края поздравил жителей региона с Днем студенческих отрядов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили участников студенческий отрядов региона с Днем российских студотрядов. Обращение опубликовала пресс-служба краевого правительства.

Представители власти обратили внимание, что студенческие отряды объединяют тысячи молодых людей и ветеранов движения. Для Алтайского края студенческое движение всегда имело особое значение.

"И сегодня строительные, педагогические, сервисные отряды, отряды проводников и других профильных направлений показывают достойные трудовые результаты. Юноши и девушки в них учатся быть лидерами, нести ответственность за порученное дело, развивают свой творческий потенциал", – говорится в поздравлении.

Томенко и Романенко отметили, что бойцы отрядов всегда готовы прийти на помощь и во время пандемии студенты-медики вышли на работу в больницы края, а волонтеры движения участвовали в акции #МЫВМЕСТЕ и доставляли в медучреждения средства индивидуальной защиты.

Губернатор и председатель АКЗС поблагодарили бойцов за вклад в развитие региона и страны, пожелав удачи в реализации инициатив, здоровья, успехов и новых трудовых побед.